In Germania 738.000 vaccinazioni in un giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo record si è registrato nella giornata di ieri in Germania, quando sono state vaccinate 738 mila persone. Finora, nella repubblica federale, è stata somministrata una prima dose al 17% della

TgLa7 : #COVID?19 In #Germania nuovo record di #vaccinazioni: 738.501 in un giorno - myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - GiuseppeCigiu : RT @Sydwerehere: 738 mila vaccinazioni in un giorno! Eccolo il cambio di passo!!! In Germania... - agilex2 : Germania: 738 501 vaccinazioni! - Nuovo record giornaliero di vaccinazioni - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #COVID?19 In #Germania nuovo record di #vaccinazioni: 738.501 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Germania 738 In Germania 738.000 vaccinazioni in un giorno Un nuovo record si è registrato nella giornata di ieri in Germania, quando sono state vaccinate 738 mila persone. Finora, nella repubblica federale, è stata somministrata una prima dose al 17% della popolazione e la seconda al 6,3%. Il ministro della Salute ...

