In Brasile boom di contagi e “lutto permanente”. Pazienti intubati svegli per mancanza di sedativi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Brasile è travolto da migliaia di casi di Covid. Una situazione ormai fuori controllo che spinge Medici senza Frontiere a una dura presa di posizione. Secondo l’organizzazione a più di dodici mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Brasile, non esiste ancora una risposta sanitaria pubblica efficace, centralizzata e coordinata all’epidemia. Brasile, la denuncia di Medici senza Frontiere Medici Senza Frontiere (Msf) per la prima volta prende posizione in merito criticando la gestione sanitaria della pandemia. «Il Brasile è in uno stato di lutto permanente e il sistema sanitario brasiliano è vicino al collasso». La situazione è drammatica. Mancano i sedativi e i Pazienti intubati vengono legati a letto. Succede in un ospedale di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilè travolto da migliaia di casi di Covid. Una situazione ormai fuori controllo che spinge Medici senza Frontiere a una dura presa di posizione. Secondo l’organizzazione a più di dodici mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in, non esiste ancora una risposta sanitaria pubblica efficace, centralizzata e coordinata all’epidemia., la denuncia di Medici senza Frontiere Medici Senza Frontiere (Msf) per la prima volta prende posizione in merito criticando la gestione sanitaria della pandemia. «Ilè in uno stato die il sistema sanitario brasiliano è vicino al collasso». La situazione è drammatica. Mancano ie ivengono legati a letto. Succede in un ospedale di ...

