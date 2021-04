Imprese, il segretario della Uil Bombardieri porta il ‘Gioco dell’oca’ a Giorgetti: “Serve una cabina di regia. Lavoratori sballottati tra ministeri” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Abbiamo espresso al ministro Giorgetti la necessità di avere una cabina di regia sotto la presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo consegnato un cartonato del gioco dell’oca, perché in questi giorni i Lavoratori sono stati sballottati tra un ministero e l’altro e questo non è accettabile, né nel rispetto dei Lavoratori né nel rispetto della dignità del lavoro. Abbiamo chiesto di portare questo cartonato al presidente Draghi affinché ci sia una cabina di regia che metta insieme politiche industriali, risoluzioni delle crisi e collegamenti con i finanziamenti che verrano dall’Europa attraverso il Recovery plan. Noi pensiamo che sia giunta l’ora di definire gli asset strategici di questo Paese e di chiarire come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Abbiamo espresso al ministrola necessità di avere unadisotto la presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo consegnato un cartonato del gioco dell’oca, perché in questi giorni isono statitra un ministero e l’altro e questo non è accettabile, né nel rispetto deiné nel rispettodignità del lavoro. Abbiamo chiesto dire questo cartonato al presidente Draghi affinché ci sia unadiche metta insieme politiche industriali, risoluzioni delle crisi e collegamenti con i finanziamenti che verrano dall’Europa attraverso il Recovery plan. Noi pensiamo che sia giunta l’ora di definire gli asset strategici di questo Paese e di chiarire come ...

