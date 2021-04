Importante iniziativa del Bologna per vaccinare i cittadini contro il COVID-19 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Bologna come società di calcio fa un passo verso la città e mette a disposizione il suo pullman per aiutare alle vaccinazioni dei cittadini più fragili contro il COVID-19. In un periodo così complesso, qualsiasi mano si possa dare risulta fondamentale per la comunità. Il Bologna ha deciso, infatti, di mettere a disposizione il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilcome società di calcio fa un passo verso la città e mette a disposizione il suo pullman per aiutare alle vaccinazioni deipiù fragiliil-19. In un periodo così complesso, qualsiasi mano si possa dare risulta fondamentale per la comunità. Ilha deciso, infatti, di mettere a disposizione il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

miciobigio : RT @zeropregi: A chi dice o scrive che il nostro non è un Paese unito. Importante iniziativa di solidarietà da parte dei rider. W l'Italia… - serieAnews_com : ?? Importante iniziativa del #Bologna per vaccinare i cittadini contro il #Covid - ginolat76 : RT @zeropregi: A chi dice o scrive che il nostro non è un Paese unito. Importante iniziativa di solidarietà da parte dei rider. W l'Italia… - buonanotteamici : RT @zeropregi: A chi dice o scrive che il nostro non è un Paese unito. Importante iniziativa di solidarietà da parte dei rider. W l'Italia… - MarcoCampa10 : RT @zeropregi: A chi dice o scrive che il nostro non è un Paese unito. Importante iniziativa di solidarietà da parte dei rider. W l'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Importante iniziativa Hewlett Packard Enterprise, il nuovo lavoro è ibrido È questa l'ambizione dichiarata di Edge - to - Office , iniziativa attraverso la quale HPE rinnova ... Nel nuovo modo di lavorare, è importante promuovere l'attenzione al proprio benessere fisico e ...

Tamponi rapidi per tutti i tifernati alla Croce Rossa di Città di Castello "L'invito è a partecipare a questa iniziativa che ci aiuterà a contenere il virus e a stabilizzare il regime di nuove aperture allo studio di Governo e Regioni. Collaborare è importante sia nel ...

Parte a Crotone l’iniziativa Bibliobus, la “cultura” a domicilio “ Con Bibliobus si ampliano i servizi del Progetto “Biblioteca casa di quartiere ”, ha detto l’assessore. Im particolare, il Servizio Bibliobus-Biblioteca itinerante, è una vera e propria biblioteca m ...

Roma, domani in piazza del Popolo l'iniziativa “Dona il sangue Dona una speranza”: ecco come donare Domani, venerdì 16 aprile dalle 7,30 del mattino la Croce Rossa Italiana, assieme a l’ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, l’Associazione Italiana ...

È questa l'ambizione dichiarata di Edge - to - Office ,attraverso la quale HPE rinnova ... Nel nuovo modo di lavorare, èpromuovere l'attenzione al proprio benessere fisico e ..."L'invito è a partecipare a questache ci aiuterà a contenere il virus e a stabilizzare il regime di nuove aperture allo studio di Governo e Regioni. Collaborare èsia nel ...“ Con Bibliobus si ampliano i servizi del Progetto “Biblioteca casa di quartiere ”, ha detto l’assessore. Im particolare, il Servizio Bibliobus-Biblioteca itinerante, è una vera e propria biblioteca m ...Domani, venerdì 16 aprile dalle 7,30 del mattino la Croce Rossa Italiana, assieme a l’ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, l’Associazione Italiana ...