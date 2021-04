Impianto ecoballe | Potere al Popolo | “Sindaco Pirozzi decida cosa fare | basta immobilismo”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) GIUGLIANO. “Finora la giuntasi è limitata a nominare gli avvocati, ma non si è ancora capitosi intende. Questo clima dipuò solo indebolire la lotta per scongiurare la costruzione dell’al ponte riccio”. Sono le parole degli attivisti dialche, in un comunicato oggi, invitano l’amministrazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.