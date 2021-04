Impatto Covid sul gioco legale: crolla quello in presenza e sale l'allarme per quello illegale (Di giovedì 15 aprile 2021) Un settore da 19 miliardi di euro l’anno, con oltre 150 mila lavoratori che oggi più che mai rischiano il loro posto di lavoro. In un anno il gioco legale in Italia ha perso un terzo del suo fatturato con la riduzione del valore di spesa del 33%. Dati impietosi per un mondo che ormai ha ampiamente superato i 200 giorni di chiusura causa Covid e che si traducono nella peggior crisi di sempre. A dirlo sono i numeri dell’indagine condotta dalla Luiss Business School, insieme con Ipsos. Un rapporto che mette in luce anche un altro risvolto, ancora poco conosciuto, della chiusura del settore, e cioè il proliferare di attività illegali. Per questo nei giorni scorsi i rappresentanti del settore sono tornati a manifestare a piazza Montecitorio, per chiedere adeguati ristori ma soprattutto l’equiparazione con gli altri settori “senza essere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Un settore da 19 miliardi di euro l’anno, con oltre 150 mila lavoratori che oggi più che mai rischiano il loro posto di lavoro. In un anno ilin Italia ha perso un terzo del suo fatturato con la riduzione del valore di spesa del 33%. Dati impietosi per un mondo che ormai ha ampiamente superato i 200 giorni di chiusura causae che si traducono nella peggior crisi di sempre. A dirlo sono i numeri dell’indagine condotta dalla Luiss Business School, insieme con Ipsos. Un rapporto che mette in luce anche un altro risvolto, ancora poco conosciuto, della chiusura del settore, e cioè il proliferare di attività illegali. Per questo nei giorni scorsi i rappresentanti del settore sono tornati a manifestare a piazza Montecitorio, per chiedere adeguati ristori ma soprattutto l’equiparazione con gli altri settori “senza essere ...

