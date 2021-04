Ilva | così gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia che ha dato vita ad Acciaierie d’Italia è un’operazione economica a carico dei cittadini italiani e chi fa un affare, ma un affare d’oro, è la multinazionale indiana di Arcelor Mittal che mette 70 milioni di euro mentre looltre 1 miliardo di euro che si vanno ad aggiungere ai 2,6 miliardi di soldi pubblici provenienti dalla confisca per evasione fiscale di 1,3 miliardi dei Riva e i vari prestiti concessi nei diversi decreti legge salva. Inoltre il recovery plan del governo prevede uno stanziamento di 2 miliardi di euro per lo stabilimento siderurgico. Fare le somme è semplice. Si legge nell’accordo: “In futuro, Acciaierie d’Italia Holding opererà in modo autonomo, e come tale avrà propri piani di finanziamento indipendenti da Arcelor Mittal. Di conseguenza, Arcelor Mittal de-consoliderà le attività ...

Il 26 luglio del 2012 veniva sequestrata l'e in questi, quasi, nove anni nulla è stato fatto per mettere in sicurezza gli impianti che inquinano, ma in questo arco di tempo sono stati approvati ...nasce Acciaierie d'Italia , l'entità pubblico - privata che prende in gestione l'impianto di Taranto. Am InvestCo Italy è l'affittuaria con obbligo di acquisto dei rami dell'aziendain ...