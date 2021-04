Ilary Blasi stuzzica Akash, lui pubblica una Storia IG strana: “Li ho asfaltati” (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Akash Kumar arriva nello studio de L’Isola dei Famosi 15 Una decina di giorni fa, durante una live su Instagram l’ex naufrago Akash Kumar ha svelato ai suoi follower di non conoscere Ilary Blasi. “Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia. Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni“, ha asserito il modello veronese. Quest’ultimo, inoltre, sette giorni fa ha anche replicato ad una battuta pungente che la padrona di casa de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto nei suoi confronti. L’ex naufrago si confronta con Ilary e Tommaso Lunedì sera, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 aprile 2021)Kumar arriva nello studio de L’Isola dei Famosi 15 Una decina di giorni fa, durante una live su Instagram l’ex naufragoKumar ha svelato ai suoi follower di non conoscere. “Ma non è vero che ho rancore per. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia. Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni“, ha asserito il modello veronese. Quest’ultimo, inoltre, sette giorni fa ha anche replicato ad una battuta pungente che la padrona di casa de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto nei suoi confronti. L’ex naufrago si confronta cone Tommaso Lunedì sera, ...

