Ilary Blasi sorprende il marito Francesco Totti: il regalo inaspettato (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilary Blasi ha fatto una sorpresa a suo marito, Francesco Totti, che l'ha mostrata orgoglioso ai fan dei social.

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi lascia un biglietto con dedica, Francesco Totti reagisce così La reazione di Francesco Totti alla vista del biglietto d'amore della moglie Ilary ha emozionato davvero molto. Vediamo come ha reagito il campione Ilary e Francesco sono una delle coppie più belle della nostra televisione italiana. Insieme dal 2002, il sentimento che li lega ha portato negli anni anche alla nascita di tre figli, Christian, ...

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci incredula dopo l'eliminazione: 'Non me lo sarei mai aspettato' E nonostante qualcuno si sia chiesto chi fosse, prima che cominciasse il reality, ora invece concorderà nel ritenere Drusilla uno dei personaggi principali dello show di Ilary Blasi. Quello che le è ...

Ilary Blasi sorprende Totti: il regalo inaspettato Ilary Blasi ha fatto una sorpresa a suo marito, Francesco Totti, che l'ha mostrata orgoglioso ai fan dei social.

L’isola dei Famosi, anticipazioni puntata 15 aprile L'Isola dei Famosi torna con un nuovo appuntamento questa sera in prime time su Canale 5. Come sempre il timone sarà condotto da Ilary Blasi. Ma nella puntata ...

