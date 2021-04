Il video di Ibrahimovic all’uscita del ristorante chiuso ma aperto per lui dopo 3 ore

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il filmato dura pochi secondi, ma mostra Zlatanall’esterno delin cui è stato pizzicato qualche giorno fa – nonostante la zona rossa e le restrizioni che riguardano i locali a Milano – mentre sale sul furgoncino e va via, polemizzando con la persona che stava realizzando ilcon una telecamera nascosta. Le immagini sono state mandate in onda da Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi e in onda il mercoledì sera su Rete 4. Si vede il calciatore (senza mascherina)del locale. Poi la polemica e la discussione dialettica a distanza., ildel(maper lui) Il filmato integrale è disponibile sul sito di Mediaset ...