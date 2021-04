Il turismo è il petrolio del Lario Aziende in crescita pur col Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante la pandemia continua a essere il turismo il petrolio del Lario, in termini di imprese (7.286 attive a fine 2020, 4.858 a Como e 2.428 a Lecco) e occupati (oltre 25mila addetti, 17mila a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante la pandemia continua a essere ilildel, in termini di imprese (7.286 attive a fine 2020, 4.858 a Como e 2.428 a Lecco) e occupati (oltre 25mila addetti, 17mila a ...

