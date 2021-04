Il tennis si prepara a “Nadal contro Nadal” | Toni | lo zio di Rafa | ora allena Auger-Aliassime

(Di giovedì 15 aprile 2021) Prima o poi accadrà. E ilaspetta:. Che non è un film di fantascienza, ma un match tra campo e “panchina” a suo modo storico:. Un binomio indissolubile fino a poco tempo. Dissolto, e già riaggiornato. Quattro anni dopo la sua ultima vittoria (in lacrime) cometore di suo nipote, al Roland Garros nel 2017,è tornato nel circuito ATP a Montecarlo. Lunedì ha preso il suo posto in tribune nell’angolo del 20enne canadese Félix. Un predestinato, pure lui. Un’etichetta chesi porta appresso da quando, a soli 14 anni, è ...

Dopo la netta vittoria ottenuta contro lo spagnolo Ramos Vinolas (6 - 3, 6 - 4), Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Sinner - Djokovic si prospetta un match molto interessante in cui il tennista italiano affronterà per la prima volta il numero uno al mondo. Tennis, gli "Emilia-Romagna Open ATP 250" al President di Montechiarugolo. La nostra Regione si prepara ad ospitare l'Emilia-Romagna Open, un torneo di tennis ATP 250.