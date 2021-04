Il tabellone di Europa League | i quarti | il Manchester United controlla | dominio dell’Arsenal Le semifinali

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non solo la Roma, si sono giocate altre partite per idied ilè stato definito. La squadra di Fonseca rischia, ma alla fine è riuscita a staccare il pass per la semifinale, niente da fare per l’Ajax. Tutto facile anche per ilche ha vinto anche nella partita di ritorno, 2-0 il risultato finale contro il Granada con le reti di Cavani e Vallejo. Dopo il rischio dell’andata (1-1) domina l’Arsenal sul campo dello Slavia Praga, doppietta di Lacazette. Nell’altro match successo e qualificazione del Villarreal, gli spagnoli hanno avuto la meglio della Dinamo Zagabria. La Roma in semifinale dovrà vedersela con il. I risultati di, i ...

LA PARTITA COMINCIA! Stiamo per scoprire se la Roma si qualificherà in semifinale diLeague. ... Peccato che ilabbia formato questo accoppiamento, perché contro Villarreal, Dinamo ...Come sappiamo, ildelle semifinali è già formato: in caso di qualificazione la Roma se la ... per il momento si tratta di giocare e andare a caccia delle semifinali diLeague, poi si ...Serata di grandi emozioni in giro per il Vecchio Continente, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League che sono andate in ... Nella parte alta del tabellone il Manchester United ha ...Serata di Europa League con le gare di ritorno dei quarti di finale. Il Manchester United ha sbrigato la pratica Granada con un 2-0 all’inglese, stesso risultato dell’andata. Le reti di Cavani al 6' m ...