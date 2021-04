Il sud Europa è pronto sul Recovery | l' Italia no

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano esattamente due settimane alla scadenza per la presentazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e l’non è nel gruppo di testa dei primi paesi europei pronti a inviare alla Commissione Ue i loro progetti. Tutti gli Stati più in difficoltà per la crisi economica da covid, prevalentemente del sud, sono pronti ai nastro di partenza. A Bruxelles, riferiscono fonti europee, si aspettano che Francia, Spagna, Portogallo e Grecia potranno presentare i loro piani addirittura la prossima settimana, ben prima del 30 aprile. Il pianono, vuoi per il cambio di governo 3 mesi fa, vuoi per altri motivi non ben chiari, non è ancora. Al ministero del Tesoro e a Palazzo Chigi è partita la corsa per cercare di rispettare i termini. Mentre a Bruxelles ancora aspettano le ratifiche da parte di 10 ...