Il senatore leghista Calderoli ha commentato l’incontro tra letta e Oscar Camps (Di giovedì 15 aprile 2021) Il senatore della Lega Roberto Calderoli ha criticato l’incontro avvenuto tra il leader del PD Enrico letta e il fondatore di Open Arms Oscar Camps. Migranti, Calderoli: ‘letta dica a Open Arms di portare i clandestini in Spagna’ su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildella Lega Robertoha criticatoavvenuto tra il leader del PD Enricoe il fondatore di Open Arms. Migranti,: ‘dica a Open Arms di portare i clandestini in Spagna’ su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : senatore leghista Riforma del fisco, Franco: "Si parte dall'Irpef". In Parlamento l'ipotesi di modello scandinavo infiamma Lega e Fi Non siamo d'accordo su metodo e contenuti", hanno dichiarato subito il responsabile Economia della Lega, il senatore Alberto Bagnai e l'onorevole leghista Alberto Gusmeroli , che contestano la ...

Sui vitalizi ha vinto Del Turco. La legge del contrappasso punisce M5s È anche curioso che il relatore della sentenza sia stato il senatore leghista Pillon: si è così spezzato l'asse populista forcaiolo Lega - M5s. Oggi, per quel principio giuridico sconosciuto ai ...

Sui vitalizi ha vinto Del Turco. La legge del contrappasso punisce M5s Ripristinato dal Senato per l'ex governatore dell'Abruzzo oggi gravemente malato. Gli era stato tolto sei anni fa ...

Soppressione del controllo del traffico aereo al Catullo, per il ministro Giovannini non sarà un problema La trasformazione dell'Acc (Area central center) di Abano Terme in un hub per la gestione da remoto del traffico aeroportuale, e la soppressione del App (Approach control service) dell'aeroporto Valer ...

