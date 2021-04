Il ruolo del digiuno pre-dieta per diminuire il rischio cardiovascolare (Di giovedì 15 aprile 2021) (immagine: Pixabay)C’è chi sostiene che sia come un elisir di lunga vita e chi mette in guardia sui suoi effetti negativi sull’organismo. Fatto sta che è ancora impossibile decretare l’utilità e i benefici del digiuno. E forse, al di là delle difficoltà tecniche delle indagini, è perché i suoi effetti variano a seconda del tipo di digiuno e dello stato di salute di partenza della persona che lo pratica. Se, per esempio, si soffre di sindrome metabolica, digiunare prima di iniziare un nuovo regime dietetico sembra avere dei vantaggi e benefici duraturi. A sostenerlo è l’ultimo studio del Max Delbruck Center for Molecular Medicine (Berlino), che sulle pagine di Nature Communications mette in evidenza come in questi pazienti il digiuno dia una specie di scossa al microbiota intestinale e al sistema immunitario, ripristinando un ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) (immagine: Pixabay)C’è chi sostiene che sia come un elisir di lunga vita e chi mette in guardia sui suoi effetti negativi sull’organismo. Fatto sta che è ancora impossibile decretare l’utilità e i benefici del. E forse, al di là delle difficoltà tecniche delle indagini, è perché i suoi effetti variano a seconda del tipo die dello stato di salute di partenza della persona che lo pratica. Se, per esempio, si soffre di sindrome metabolica, digiunare prima di iniziare un nuovo regime dietetico sembra avere dei vantaggi e benefici duraturi. A sostenerlo è l’ultimo studio del Max Delbruck Center for Molecular Medicine (Berlino), che sulle pagine di Nature Communications mette in evidenza come in questi pazienti ildia una specie di scossa al microbiota intestinale e al sistema immunitario, ripristinando un ...

