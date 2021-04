Il ritorno di Marc Marquez a Portimao: ecco cosa ne pensano i suoi rivali (Di giovedì 15 aprile 2021) l'evento del GP del Portogallo a Portimao e forse del mondiale 2021 della MotoGP: il rientro all'attività di Marc Marquez, dopo la frattura dell'omero del braccio destro nel GP di Jerez 2020 e 9 mesi ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) l'evento del GP del Portogallo ae forse del mondiale 2021 della MotoGP: il rientro all'attività di, dopo la frattura dell'omero del braccio destro nel GP di Jerez 2020 e 9 mesi ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Marc Marquez torna a Portimao (Portogallo), Bagnaia: "Spaccherà tutto". Rins: "È in forma" Da parte nostra siamo tutti professionisti, il suo ritorno non cambia le cose per noi, non sentiamo ... Mir: "Grande chance" 'È fantastico riavere Marc in pista. La cosa principale è che lui torni com'...

Il ritorno di Marc Marquez a Portimao: ecco cosa ne pensano i suoi rivali Danilo Petrucci crede nella velocità di Marc: "Io credo che sarà competitivo, ma solo lui sa qual è la condizione del suo braccio. Non va in moto da molto tempo e ci metterà un po', ma lo vedo ...

Le farfalle nello stomaco e l’ansia del primo giorno: Marc Marquez è diventato umano Sono passati nove mesi dall’ultima volta che Marc Marquez ha guidato la sua Honda, ben 271 giorni nel corso dei quali è affiorato anche il pensiero di aver definitivamente chiuso con la MotoGP. Foto d ...

MotoGP, Maverick Vinales: ” È bello ritrovare Marc in pista. Il circuito mi piace e sono convinto che posso far bene” Maverick Vinales esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il spagnolo sbarca a Portimao al terzo posto della cla ...

