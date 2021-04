Il risotto con gli asparagi più famoso d’Italia | ecco la ricetta del Gambero di Calvisano

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) È il momento degli asparagi, prodotto diffuso nel nostro Paese – ci sono tante varietà, cinque persino con un disciplinare per la coltivazione – e decisamente versatile in cucina. E non mancamo le specie spontanee come l’asparago di campo, detto anche selvatico e quello di bosco, compreso nell’insieme di germogli chiamati nel Veneto con il nome di bruscandoli. Le punte degli asparagi, se freschissime e tagliate sottilmente, possono essere mangiate anche crude in carpacci e insalate. Sono prelibati lessati o saltati al burro, conditi con un filo d’olio e limone o serviti con le classiche uova all’occhio di bue. Entrano nelle torte salate come nelle lasagne, arricchiscono una frittata e sono perfetti per una vellutata. Ma soprattutto sono godibilissimi con il riso, magari abbinandoli ad altri prodotti.