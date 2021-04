Il rischio di trombosi è più alto con il Covid che con il vaccino, dice l'Università di Oxford (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Il rischio della rara coagulazione del sangue nota come trombosi venosa cerebrale (CVT) a seguito di infezione da Covid-19 è circa 100 volte maggiore del normale, molte volte superiore a quella post-vaccinazione o in seguito all'influenza E' quanto emerge da uno studio, condotto da Paul Harrison e da Maxime Taquet del Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Oxford e del NIHR Oxford Health Biomedical Research Center, dove è stato contato il numero di casi di CVT diagnosticati nelle due settimane successive alla diagnosi di coronavirus, o dopo la prima dose di un vaccino. Numero poi messo a confronto con le incidenze calcolate di CVT a seguito dell'influenza e con il livello di fondo nella popolazione generale. Dall'indagine emerge che la CVT è più comune dopo il Covid rispetto a qualsiasi ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Ildella rara coagulazione del sangue nota come trombosi venosa cerebrale (CVT) a seguito di infezione da Covid-19 è circa 100 volte maggiore del normale, molte volte superiore a quella post-vaccinazione o in seguito all'influenza E' quanto emerge da uno studio, condotto da Paul Harrison e da Maxime Taquet del Dipartimento di Psichiatria dell'die del NIHRHealth Biomedical Research Center, dove è stato contato il numero di casi di CVT diagnosticati nelle due settimane successive alla diagnosi di coronavirus, o dopo la prima dose di un. Numero poi messo a confronto con le incidenze calcolate di CVT a seguito dell'influenza e con il livello di fondo nella popolazione generale. Dall'indagine emerge che la CVT è più comune dopo il Covid rispetto a qualsiasi ...

Advertising

ladyonorato : @fdragoni Primo dato poco attendibile vista l’assenza di farmacovigilanza attiva sui vaccini; pillola e fumo non so… - HuffPostItalia : Università di Oxford: 'Il rischio di trombosi è 100 volte superiore con il Covid' - stebellentani : Rischio trombosi per chi si vaccina con J&J: 0.000085%. Rischio ospedalizzazione per chi contrae il virus: intorno… - VBombacci : RT @barbarab1974: [Il documento integrale] AstraZeneca scrive a tutti i medici italiani: «Prima e dopo la somministrazione della dose serve… - ilcirotano : Il rischio di trombosi è più alto con il Covid che con il vaccino, dice l'Università di Oxford - -

Ultime Notizie dalla rete : rischio trombosi è Covid,Oms:meglio Ue,ma situazione seria Sulle trombosi rare dopo l'inoculazione di AZeneca: "Rischio che si manifestino è molto più alto per chi viene contagiato dal Covid che per qualcuno che ha ricevuto AstraZeneca", dice.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 aprile/ Quasi 1000 morti in 48 ore ... mancano sedativi: pazienti covid legati al letto/ "Intubarli è ...blocco di Johnson Johnson dopo i sospetti casi di trombosi emersi ... In soldoni, un rischio 'inferiore allo 0,000001 per cento. Se noi ...

Sullerare dopo l'inoculazione di AZeneca: "che si manifestinomolto più alto per chi viene contagiato dal Covid che per qualcuno che ha ricevuto AstraZeneca", dice.... mancano sedativi: pazienti covid legati al letto/ "Intubarli...blocco di Johnson Johnson dopo i sospetti casi diemersi ... In soldoni, un'inferiore allo 0,000001 per cento. Se noi ...