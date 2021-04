Il rischio che corriamo condividendo i dati dello Spallanzani con i russi dello Sputnik V (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno studio sullo Sputnik V in cambio dell’ampia banca dati dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Uno dei centri europei cruciali per lo studio delle malattie infettive. Sono questi i termini dell’accordo siglato, attraverso un protocollo d’intesa, tra Regione Lazio, Istituto Lazzaro Spallanzani e Istituto Gamaleya, ovvero il centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica di Mosca che ha contribuito alla realizzazione del vaccino russo Sputnik V. Lo scopo è quello di valutare, attraverso lo studio, se il vaccino possa essere utilizzato, eventualmente, anche come seconda dose per prime somministrazioni con vaccini a rischio reazioni avverse. LEGGI ANCHE > Il vaccino Sputnik ti chiede di seguirlo su Twitter. E sponsorizza il post dati ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno studio sulloV in cambio dell’ampia bancadell’Istituto Lazzarodi Roma. Uno dei centri europei cruciali per lo studio delle malattie infettive. Sono questi i termini dell’accordo siglato, attraverso un protocollo d’intesa, tra Regione Lazio, Istituto Lazzaroe Istituto Gamaleya, ovvero il centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica di Mosca che ha contribuito alla realizzazione del vaccino russoV. Lo scopo è quello di valutare, attraverso lo studio, se il vaccino possa essere utilizzato, eventualmente, anche come seconda dose per prime somministrazioni con vaccini areazioni avverse. LEGGI ANCHE > Il vaccinoti chiede di seguirlo su Twitter. E sponsorizza il post...

Advertising

ladyonorato : @fdragoni Primo dato poco attendibile vista l’assenza di farmacovigilanza attiva sui vaccini; pillola e fumo non so… - RobertoBurioni : Un interessante articolo uscito ieri su @washingtonpost che sottolinea come studi RECENTI abbiano dimostrato che le… - fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - andreaintonti : RT @crederci: Assemblea #notav a San didero , si discute anche sul fatto che i prati a pascolo intorno al paese sono contaminati da artifiz… - AnnaStramigioli : #omnibusla7 il mix @Palazzo_Chigi sembra portare a veti incrociati, aiuti più diffusi, ma meno significativi, scont… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio che La Spezia, l'estetista 21enne molestata dal marinaio egiziano: "Sono rimasta lucida e ho chiamato i carabinieri" "Il fatto che quella persona non si trovi più a La Spezia e che io non corra più il rischio di trovarmelo qui davanti, dentro al solarium, mi fa sentire davvero risollevata. In qualche modo per me questa è una vicenda che si è chiusa". Lo racconta, nello ...

Vaccino Covid agli over 80, Toscana e Sardegna ultime: coperto meno del 30%. I dati, regione per regione ... i soggetti più a rischio. Significa che li hanno già sottoposti al richiamo, procedura che innalza l'efficacia della protezione permettendo di abbassare enormemente la letalità da contagio Covid. La ...

Pfizer e Moderna, dalle reazioni all'immunità: tutto quello che c'è da sapere sui vaccini su cui punta l'Europa Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione ... ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione. Qual è l'intervallo ...

Siamo meno bravi di altri. Galli demolisce l'Italia sui vaccini “Lo Sputnik adesso è l’oggetto del desiderio ma potrebbe avere le stesse magagne degli altri vaccini”. Questo il commento di ...

"Il fattoquella persona non si trovi più a La Spezia eio non corra più ildi trovarmelo qui davanti, dentro al solarium, mi fa sentire davvero risollevata. In qualche modo per me questa è una vicendasi è chiusa". Lo racconta, nello ...... i soggetti più a. Significali hanno già sottoposti al richiamo, procedurainnalza l'efficacia della protezione permettendo di abbassare enormemente la letalità da contagio Covid. La ...Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione ... ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione. Qual è l'intervallo ...“Lo Sputnik adesso è l’oggetto del desiderio ma potrebbe avere le stesse magagne degli altri vaccini”. Questo il commento di ...