Il Regno Unito ha sviluppato un piano per riaprire al turismo internazionale

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)Dopo le riaperture dei giorni scorsi di bar, ristoranti, palestre e altre attività, il governo delha annunciato il ripristino dei voli internazionali dal 17 maggio. La decisione è stata presa sulla base del rapido avanzamento della campagna vaccinale, che ha portato alla vaccinazione di quasi metà della popolazione, di cui circa il 12% con una copertura completa. Tuttavia per ora la riapertura sarà implementata dalla sola Inghilterra, mentre Scozia e Galles resteranno ancora chiuse. In ogni caso, i voli internazionali saranno regolati da precise direttive che riguarderanno sia i turisti in arrivo sia i cittadini di ritorno da un viaggio all’estero. Il ministero dei Trasporti britannico ha messo a punto un sistema a “semaforo”, per cui i vari paesi saranno colorati in verde, giallo o rosso e per ogni colore ...

Advertising

luigidimaio : A Bruxelles, dopo il vertice @NATO sull’Afghanistan, insieme a Usa, Germania, Francia e Regno Unito ci siamo riunit… - agorarai : 'Gli errori sono stati fatti. Andremo verso una campagna che utilizzerà per lo più i vaccini americani. C'è anche u… - you_trend : ???? Ecco l'andamento della % di popolazione vaccinata con almeno una dose nei 4 principali Paesi UE, negli Stati Uni… - BabbaiFabry : RT @Mov5Stelle: Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles dopo il vertice ristretto i… - Simo07827689 : RT @Moonlightshad1: #Riaperture - Un paio di giorni fa Boris Johnson, che ha quasi portato fuori il Regno Unito dalla fase più acuta della… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Da marzo 2020 a oggi - In un primo momento la Svezia aveva deciso di agire come ilche, al contrario di quanto poi deciso da Stoccolma , ha fatto un importante inversione di marcia con ...Ora, alla vigilia del G7, gli Stati Uniti hanno l'opportunità di mostrare tutta la leadership di cui sono capaci', ha detto Gordon Brown, ex primo ministro del. 'La sospensione temporanea ...Due studi segnalano che la variante b.1.17 non è più letale. Confermata ancora una volta la maggiore diffusività e la carica virale maggiore nei tamponi ...Trade and Cooperation Agreement (“TCA”), l’accordo commerciale tra UK ed UE. Si tratta di un accordo accolto, che facilita i rapporti futuri, ma che a 100 giorni dall’entrata in vigore comincia a most ...