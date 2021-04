Il Regno Unito ha sviluppato un piano per riaprire al turismo internazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Prevede misure di prevenzione a “semaforo” a seconda del Paese di provenienza e per ora riguarda solo i voli internazionali diretti in Inghilterra a partire dal 17 maggio Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)Dopo le riaperture dei giorni scorsi di bar, ristoranti, palestre e altre attività, il governo del Regno Unito ha annunciato il ripristino dei voli internazionali dal 17 maggio. La decisione è stata presa sulla base del rapido avanzamento della campagna vaccinale, che ha portato alla vaccinazione di quasi metà della popolazione, di cui circa il 12% con una copertura completa. Tuttavia per ora la riapertura sarà implementata dalla sola Inghilterra, mentre Scozia e Galles resteranno ancora chiuse. In ogni caso, i voli internazionali saranno regolati da precise direttive che riguarderanno sia i turisti in arrivo sia i cittadini di ritorno da un viaggio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Prevede misure di prevenzione a “semaforo” a seconda del Paese di provenienza e per ora riguarda solo i voli internazionali diretti in Inghilterra a partire dal 17 maggio Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)Dopo le riaperture dei giorni scorsi di bar, ristoranti, palestre e altre attività, il governo delha annunciato il ripristino dei voli internazionali dal 17 maggio. La decisione è stata presa sulla base del rapido avanzamento della campagna vaccinale, che ha portato alla vaccinazione di quasi metà della popolazione, di cui circa il 12% con una copertura completa. Tuttavia per ora la riapertura sarà implementata dalla sola Inghilterra, mentre Scozia e Galles resteranno ancora chiuse. In ogni caso, i voli internazionali saranno regolati da precise direttive che riguarderanno sia i turisti in arrivo sia i cittadini di ritorno da un viaggio ...

Advertising

LegaSalvini : Daniele Capezzone: 'Nel Regno Unito tutti al pub a bere, qui tutti segregati in casa a vedere Speranza che imperver… - luigidimaio : A Bruxelles, dopo il vertice @NATO sull’Afghanistan, insieme a Usa, Germania, Francia e Regno Unito ci siamo riunit… - Mov5Stelle : Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles dopo il vertice ris… - Ominostressato : @LegaSalvini Hey ca(pe)zzone, nel regno unito hanno fatto i lockdown, ci arrivi da solo o devi per forza andare die… - RosarioMascari : RT @MMmarco0: ?? Israele ha riaperto con 50 morti a settimana ?? Il Regno Unito ha riaperto con 200 morti a settimana ?? Italia sta per riap… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Regno Unito, ipotesi vacanze all'estero vietate fino al 30 giugno Ma per i viaggi al di fuori del Regno Unito i tempi non sono ancora maturi. Con la totalità degli over 50 che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino (la Gran Bretagna è leader... Il testo ...

Covid - 19, studio Pfizer: la variante sudafricana potrebbe colpire le persone già vaccinate con alte probabilità ... noto anche come variante del Sud Africa , o B.1.1.7, un'altra variante del virus trovata per la prima volta nel Regno Unito l'anno scorso. Entrambe le varianti sono preoccupanti perché sono più ...

Regno Unito, bambino muore folgorato in un pub a 7 anni: proprietario condannato per omicidio colposo Nel Regno Unito, un bambino di 7 anni è rimasto folgorato mentre giocava in un pub: il proprietario del locale è stato condannato per omicidio colposo ...

170 Premi Nobel ed ex leader scrivono a Biden: sospendiamo i brevetti sui vaccini L'obiettivo, consentire l'accesso in tutto il mondo e poter così fermare la pandemia: «Che questo momento sia ricordato nella storia, come quello in cui abbiamo anteposto la salute di tutti agli inter ...

Ma per i viaggi al di fuori deli tempi non sono ancora maturi. Con la totalità degli over 50 che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino (la Gran Bretagna è leader... Il testo ...... noto anche come variante del Sud Africa , o B.1.1.7, un'altra variante del virus trovata per la prima volta nell'anno scorso. Entrambe le varianti sono preoccupanti perché sono più ...Nel Regno Unito, un bambino di 7 anni è rimasto folgorato mentre giocava in un pub: il proprietario del locale è stato condannato per omicidio colposo ...L'obiettivo, consentire l'accesso in tutto il mondo e poter così fermare la pandemia: «Che questo momento sia ricordato nella storia, come quello in cui abbiamo anteposto la salute di tutti agli inter ...