Il Principe Filippo e l'ossessione per gli alieni: "Era affascinato dagli incontri ravvicinati, cercava prove" (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Principe Filippo e la passione per gli UFO. A 48 ore dai funerali del defunto Duca di Edimburgo il tabloid Metro ricorda uno dei passatempi a cui il Principe dedicava ampi scampoli di tempo tra un ricevimento reale e l'altro. Scrive Metro: "Era affascinato dagli incontri ravvicinati e aveva accumulato una considerevole collezione di libri sull'argomento. Era un abbonato regolare alla Flying Saucer Review e aveva dato carta bianca al suo ex assistente Sir Peter Horsley per raccogliere storie sugli UFO dalla RAF". La fonte di questo fatto storico è l'autobiografia di Peter Horsley – Suoni da un'altra stanza. Horsley è stato una sorta di dignitario di corte del duca dal 1949 al 1956. Altro avvistamento nei cieli e tra i boschi inglesi, altro libro in lettura.

