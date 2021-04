Il principe Filippo circondato da tutti i pronipoti | il dolcissimo scatto è di Kate Middleton

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nei primissimi giorni dopo la morte del, la Famiglia Reale ha condiviso tramite i propri canali social alcuni scatti che ne celebravano il ruolo all’interno della Monarchia. Così nelle prime ore e nei primi discorsi, il duca di Edimburgo è stato celebrato come sostegno della regina Elisabetta. Poco dopo la famiglia e Buckingham Palace lo hanno ricordato come uomo dedito al servizio della Nazione, patrono di molte associazioni e membro della Marina. E adesso, a pochi giorni dai funerali, i membri della Royal Family si possono dedicare al ricordo didi Edimburgo come padre, nonno e bisnonno.i figli e i nipoti, infatti, hanno voluto ricordare il suo lato “umano” pubblicando delle foto inedite. Quella in cui è seduto conha colpito gli ...

E infatti Melania ha colto l'occasione di un tweet di omaggio alper scatenare una bella polemica on e offline . Provate a leggere il suo messaggio di cordoglio: "Il presidente Trump ...... in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte del. I funerali dell'amato ...Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di ...La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte ...