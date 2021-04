“Il presidente ci ha chiesto De Paul”: c’è la conferma dell’Udinese (Di giovedì 15 aprile 2021) È arrivato il momento del grande salto per Rodrigo De Paul? Sull’argentino dell’Udinese ci sono Napoli, Juventus e Inter pronte all’assalto in estate. Da diverse stagioni Rodrigo De Paul mantiene alta l’attenzione delle big di Serie A, ma sottrarre all’Udinese il suo giocatore probabilmente più rappresentativo non è stato possibile. La bottega dei Pozzo è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) È arrivato il momento del grande salto per Rodrigo De? Sull’argentinoci sono Napoli, Juventus e Inter pronte all’assalto in estate. Da diverse stagioni Rodrigo Demantiene alta l’attenzione delle big di Serie A, ma sottrarre all’Udinese il suo giocatore probabilmente più rappresentativo non è stato possibile. La bottega dei Pozzo è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

anna30048679 : RT @Fedoraquattroc2: @MediasetTgcom24 @MiurSocial Servon immediate dimissioni Ministra Cristina Messa, avendo rinnovato a presidente INGV C… - Fedoraquattroc2 : @MiurSocial Servon immediate dimissioni Ministra Cristina Messa, avendo rinnovato a presidente INGV Carlo Doglioni,… - Fedoraquattroc2 : @Bart__Alex @MiurSocial Servon immediate dimissioni Ministra Cristina Messa, avendo rinnovato a presidente INGV Car… - Fedoraquattroc2 : @infoitinterno @MiurSocial Servon immediate dimissioni Ministra Cristina Messa, avendo rinnovato a presidente INGV… - Fedoraquattroc2 : @erasmodapisa1 @UmbertoNew @MiurSocial Servon immediate dimissioni Ministra Cristina Messa, avendo rinnovato a pres… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente chiesto Arrivano i navigator del Recovery plan ... sia strategico perché consente di operare sul territorio anche a sostegno dei comuni", ha dichiarato il presidente dell'Upi, Michele de Pascale. Le province hanno chiesto a Colao di essere inserite ...

Usa verso nuove sanzioni a 12 cittadini e 20 enti russi, espulsione di 10 diplomatici - Bloomberg Le mosse potrebbero essere annunciate giovedì , ha detto a Bloomberg una fonte che ha chiesto di ...lettere da cittadini statunitensi che si sono scusati per le recenti osservazioni del presidente Joe ...

Dalle piscine ai ristoranti: il pressing del Fvg sul Governo per accelerare la ripresa Anche in regione le categorie più colpite dalla crisi chiedono date certe per riaprire. Sollecitati vaccini a tappeto per gli operatori turistici e coprifuoco posticipato ...

Covid-19, Acireale verso la “zona rossa”. Il sindaco Alì ha inoltrato la richiesta al presidente Musumeci Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Acireale, l'ing. Stefano Alì, ha ricevuto dall’Ufficio del commissario covid i dati relativi all’ultimo rilevamento del numero dei soggetti “positivi” e, in relazi ...

... sia strategico perché consente di operare sul territorio anche a sostegno dei comuni", ha dichiarato ildell'Upi, Michele de Pascale. Le province hannoa Colao di essere inserite ...Le mosse potrebbero essere annunciate giovedì , ha detto a Bloomberg una fonte che hadi ...lettere da cittadini statunitensi che si sono scusati per le recenti osservazioni delJoe ...Anche in regione le categorie più colpite dalla crisi chiedono date certe per riaprire. Sollecitati vaccini a tappeto per gli operatori turistici e coprifuoco posticipato ...Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Acireale, l'ing. Stefano Alì, ha ricevuto dall’Ufficio del commissario covid i dati relativi all’ultimo rilevamento del numero dei soggetti “positivi” e, in relazi ...