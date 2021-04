Il piano da metà maggio: riaperture, spostamenti e zone gialle (Di giovedì 15 aprile 2021) Il governo sta preparando un piano per la ripartenza a partire da maggio: domani discuterà di riaperture e ripristino delle zone gialle. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Il governo sta preparando unper la ripartenza a partire da: domani discuterà die ripristino delle. su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Quasi metà dei posti di lavoro persi durante la pandemia erano di under 34. E la disoccupazione giovanile era già u… - infoitinterno : Riaperture, spostamenti e zone gialle: il piano del governo, a partire da metà maggio - angiuoniluigi : RT @fanpage: Verso la zona gialla. Le attività che potranno riaprire per prime. - fanpage : Verso la zona gialla. Le attività che potranno riaprire per prime. - isaawh0 : @cmpltalouest hai la sua faccia in primo piano per metà serie ma cmq è bellissima a priori senti a me -

Ultime Notizie dalla rete : piano metà Candela: 'Roma, sei più forte dell'Ajax. Al 99% passi, ma non fare la stupida...' Se vogliono fare il tiqui - taca nella loro metà campo facciano pure, l'importante è che non ... Però andiamoci piano: non ha espresso ancora il massimo del suo potenziale e ha bisogno di fiducia per ...

Nikkei 225 poco mosso in attesa di segnali ...violazione di 29500 - 29600 riporterebbe invece in primo piano l'ipotesi di test dei supporti a 28300 - 28350 con rischio di completamento del potenziale triplo massimo - flag in formazione da metà ...

Se vogliono fare il tiqui - taca nella lorocampo facciano pure, l'importante è che non ... Però andiamoci: non ha espresso ancora il massimo del suo potenziale e ha bisogno di fiducia per ......violazione di 29500 - 29600 riporterebbe invece in primol'ipotesi di test dei supporti a 28300 - 28350 con rischio di completamento del potenziale triplo massimo - flag in formazione da...