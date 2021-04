Il Pd dà voce agli iscritti: lavoro la priorità, modello Ulivo per le alleanze (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Si è concluso il lavoro di elaborazione dei dati arrivati al Nazareno attraverso il vademecum in 21 punti che il segretario, Enrico Letta, ha sottoposto a 2.949 circoli del Partito Democratico. A rispondere al vademecum sono stati 39.742 iscritti nel periodo che va dal 15 al 31 marzo, immediatamente dopo l'assemblea che ha eletto il nuovo segretario. Il vademecum con le 21 domande inviato ai circoli "va preso sul serio", avvertiva il segretario del Pd Enrico Letta incontrando i circoli nel corso di una lungo faccia a faccia con i circoli di Firenze: "Tutto questo lavoro è importante perché il digitale può essere una straordinaria occasione per ribaltare il meccanismo troppo verticistico che aveva preso il nostro partito". Da quel semplice vademecum, infatti, passa l'algoritmo per il partito del futuro. Un partito, è il disegno ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Si è concluso ildi elaborazione dei dati arrivati al Nazareno attraverso il vademecum in 21 punti che il segretario, Enrico Letta, ha sottoposto a 2.949 circoli del Partito Democratico. A rispondere al vademecum sono stati 39.742nel periodo che va dal 15 al 31 marzo, immediatamente dopo l'assemblea che ha eletto il nuovo segretario. Il vademecum con le 21 domande inviato ai circoli "va preso sul serio", avvertiva il segretario del Pd Enrico Letta incontrando i circoli nel corso di una lungo faccia a faccia con i circoli di Firenze: "Tutto questoè importante perché il digitale può essere una straordinaria occasione per ribaltare il meccanismo troppo verticistico che aveva preso il nostro partito". Da quel semplice vademecum, infatti, passa l'algoritmo per il partito del futuro. Un partito, è il disegno ...

