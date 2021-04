IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni 16 aprile: il bacio tra Irene e Rocco (Di giovedì 15 aprile 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 16 aprile 2021: Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE, Luca Grispini (Nino) a Tv Soap: “Non so ancora se sceglierà Dora o il SIGNORE” Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) ancora soffrono per quanto accaduto e, nonostante lui desideri che tutto ritorni come prima, la giovane Guarnieri ancora non riesce a lasciarsi tutto alle spalle. A causa di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) invece, i sospetti sulla contraffazione degli abiti ricadono su Irene (Francesca Del Fa) e così Armando (Pietro Genuardi) continua a tenerla d’occhio. Rocco (Giancarlo Commare) cerca di consolare Irene e i due, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 15 aprile 2021)puntata de Il5 di venerdì 162021: Leggi anche: Il, Luca Grispini (Nino) a Tv Soap: “Non so ancora se sceglierà Dora o il” Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) ancora soffrono per quanto accaduto e, nonostante lui desideri che tutto ritorni come prima, la giovane Guarnieri ancora non riesce a lasciarsi tutto alle spalle. A causa di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) invece, i sospetti sulla contraffazione degli abiti ricadono su(Francesca Del Fa) e così Armando (Pietro Genuardi) continua a tenerla d’occhio.(Giancarlo Commare) cerca di consolaree i due, ...

