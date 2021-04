Il nuovo tubito della primavera estate 2021 | smanicato e con bottoni

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il tubinostagionesi presta a diverse interpretazioni. Può essere indossato in nuance soft e con accessori semplici sostituendo il classico abito da ufficio. O abbinato ad accessori gioiello per un look più sera. Riprende forme e dettagli del trench e del gilet. Il segreto è giocare con la sua doppia anima: sensuale e formale. L’abito gilet must haveguarda le foto La tendenza: tubino ...