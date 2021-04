Il misterioso ' balletto di cifre' tra Moratti e il suo dg su chi rifiuta Astrazeneca 

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) In quanti rifiutano AstraZeneca in Lombardia? Difficile dirlo se l'assessore al Welafare e il direttore generale dello stesso Assessorato forniscono percentuali contrastanti. "Fino a ieri il 15% della popolazione, che aveva prenotato il vaccino, essendo AstraZeneca l'ha rifiutato. La sensazione è che sia una percentuale in crescita, ma il 15% è un dato acquisito" è la prima comunicazione a essere diffusa, in ordine di tempo, dal direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione in commissione regionale Sanità. Il dato viene poi nettamente modificato al ribasso dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. "Nessun 'allarme-rinunce' in Lombardia per AstraZeneca – è la sua rettifica - perché a oggi è meno del 5% dei cittadini che sarebbero vaccinati con questo vaccino a rifiutare effettivamente ...