Il milione di over 80 “fantasmi del vaccino” (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarebbero oltre un milione gli over 80 dispersi nella campagna vaccinale. Oggi Repubblica fa il punto sul fenomeno degli anziani che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Sono state somministrate 3 milioni e 132 mila prime dosi su una popolazione di 4 milioni e 593 mila persone. Ovvero ci sono 1 milione e 461 mila over 80 senza vaccino. Perché? Non c’è obbligo vaccinale e non si sono prenotati. Il problema è ora quello di raggiungerli. Si tratta di persone che vivono in aree rurali, o comunque difficilmente raggiungibili. E in Puglia dove è stato vaccinato il 76% degli over 80, spiega l’assessore alla Sanità Lopalco, si è pensato di agire utilizzando i dati a disposizione. Con un problema: “Per arrivare all’altro 24 abbiamo incrociato i dati dell’anagrafe sanitaria con i codici ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarebbero oltre ungli80 dispersi nella campagna vaccinale. Oggi Repubblica fa il punto sul fenomeno degli anziani che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Sono state somministrate 3 milioni e 132 mila prime dosi su una popolazione di 4 milioni e 593 mila persone. Ovvero ci sono 1e 461 mila80 senza. Perché? Non c’è obbligo vaccinale e non si sono prenotati. Il problema è ora quello di raggiungerli. Si tratta di persone che vivono in aree rurali, o comunque difficilmente raggiungibili. E in Puglia dove è stato vaccinato il 76% degli80, spiega l’assessore alla Sanità Lopalco, si è pensato di agire utilizzando i dati a disposizione. Con un problema: “Per arrivare all’altro 24 abbiamo incrociato i dati dell’anagrafe sanitaria con i codici ...

Ultime Notizie dalla rete : milione over 1 / 3 Vaccino Johnson & Johnson, stop Usa. Cosa cambia per Italia ... bugiardino, efficacia SPERANZA Con il vaccino AstraZeneca raccomandato per gli over 60, l'Italia conta sul vaccino Johnson & Johnson per avvicinarsi e arrivare all'obiettivo di mezzo milione di dosi ...

Prosegue la campagna vaccinale, nonostante qualche disdetta; tutto pronto per la fascia 70/79 enni ... con il completamento degli over 80 e l'accelerata sugli over 70. Ma dopo i dubbi avanzati sul ...gli ottantenni si procede con la platea dei lombardi tra i 70 e i 79 anni formata da quasi un milione di ...

Vaccini anti-Covid, al via le prenotazioni per gli over 60: dal 26 aprile la fascia 65-69 anni Le forniture previste nel Piano nazionale del generale Figliuolo, da fine mese permetterebbero di passare a 40mila somministrazioni al giorno. Prenotazioni per la fascia 60-64 anni dal 10 maggio.

Emilia-Romagna, vaccino anti-Covid agli over 60: quando e come prenotarsi “Alle 23 superate anche oggi le 25mila vaccinazioni, in totale domani supereremo il milione e 200mila. Capaci di farne il doppio, quando le dosi aumenteranno”, scriveva ieri il presidente di ...

... bugiardino, efficacia SPERANZA Con il vaccino AstraZeneca raccomandato per gli60, l'Italia conta sul vaccino Johnson & Johnson per avvicinarsi e arrivare all'obiettivo di mezzodi dosi ...... con il completamento degli80 e l'accelerata sugli70. Ma dopo i dubbi avanzati sul ...gli ottantenni si procede con la platea dei lombardi tra i 70 e i 79 anni formata da quasi undi ...Le forniture previste nel Piano nazionale del generale Figliuolo, da fine mese permetterebbero di passare a 40mila somministrazioni al giorno. Prenotazioni per la fascia 60-64 anni dal 10 maggio.“Alle 23 superate anche oggi le 25mila vaccinazioni, in totale domani supereremo il milione e 200mila. Capaci di farne il doppio, quando le dosi aumenteranno”, scriveva ieri il presidente di ...