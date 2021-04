Il governo sta ultimando il Recovery Plan da presentare alla Ue

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il programma stabilito per il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che Draghi presenterà in Parlamento il 26 e il 27 aprile, e a Bruxelles entro fine mese: 191,6 miliardi da ...

Tra molti tentennamenti ed errori, ilfrancese ha sempre rivendicato come motivo di ... "succedendo qualcosa che non si era verificato in occasione del primo confinamento, un anno fa, ovvero ...Il programma stabilito per il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che Draghi presenterà in Parlamento il 26 e il 27 aprile, e a Bruxelles entro fine mese: 191,6 miliardi da ...Francia, Spagna, Portogallo e Grecia potrebbero presentare i piani già prossima settimana. Draghi corre per rispettare la scadenza soft del 30 aprile. Ma chi tardi arriva, male alloggia sull'anticipo ...Tutte le novità sulle Pensioni: dall'addio a Quota 100 e la probabile introduzione della Quota 102, fino al calendario pensioni maggio 2021.