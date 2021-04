Il governo chiede 40 miliardi di scostamento di bilancio. Via libera al Documento di economia e finanza: la crescita prevista scende a 4,5% (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla richiesta di un altro scostamento di bilancio da 40 miliardi – dopo i 100 chiesti e ottenuti lo scorso anno dal governo Conte – con cui finanziare nuovi sostegni alle attività economiche. Le Camere saranno chiamate a votarlo la prossima settimana. Approvato anche il Documento di economia e finanza 2021, che come da attese rivede al ribasso – rispetto alle previsioni dello scorso autunno – la crescita del pil stimata per quest’anno: ora è data al 4,5% a fronte di un +4,1% tendenziale, cioè al netto dei provvedimenti del governo. Questo perché le nuove restrizioni e i ritardi della campagna vaccinale hanno allontanato la ripartenza e nel primo trimestre il prodotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato viaalla richiesta di un altrodida 40– dopo i 100 chiesti e ottenuti lo scorso anno dalConte – con cui finanziare nuovi sostegni alle attività economiche. Le Camere saranno chiamate a votarlo la prossima settimana. Approvato anche ildi2021, che come da attese rivede al ribasso – rispetto alle previsioni dello scorso autunno – ladel pil stimata per quest’anno: ora è data al 4,5% a fronte di un +4,1% tendenziale, cioè al netto dei provvedimenti del. Questo perché le nuove restrizioni e i ritardi della campagna vaccinale hanno allontanato la ripartenza e nel primo trimestre il prodotto ...

Ultime Notizie dalla rete : governo chiede Nobel e ex capi stato chiedono sospensione monopoli vaccini ... insieme ad altri 60 ex capi di stato e di governo di tutto il mondo. La rinuncia alla proprietà dei brevetti sia accompagnata da investimenti nella produzione Nella lettera si chiede inoltre che la ...

Duterte toglie il bando per nuove miniere. Timori per l'ambiente ... rivedendo al rialzo anche le percentuali degli introiti dovuti al governo (che al presente sono il ... Il nuovo ordine esecutivo chiede al ministero dell'ambiente di formulare le condizioni in cui ...

Debito delle amministrazioni pubbliche: a febbraio è di quasi 2.700 miliardi Nella sua pubblicazione statistica, la Banca d'Italia rivela a febbraio il debito delle pubbliche amministrazioni, a quasi 2700 mliardi.

Fiere, Danese: “Bene posizione governo” La dichiarazione dell’ Associazione esposizioni e fiere italiane. Quanto dichiarato dal ministro Giancarlo Giorgetti, peraltro già anticipato nei nostri colloqui con il ministro Massimo Garavaglia, va ...

