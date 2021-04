Il Garante italiano della privacy indaga sulla più controversa società di riconoscimento facciale al mondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Le foto finite nel database di Clearview AiAnche l’autorità italiana per la protezione dei dati personali prende di petto il caso di Clearview Ai, azienda statunitense specializzata nel riconoscimento facciale. La sua tecnologia è in grado di identificare una persona confrontando una foto con un archivio di immagini pescate a strascico da web e social network. A detta della startup di New York, sono 3 miliardi le foto di volti all’interno dei suoi database, utilizzate per allenare un algoritmo venduto a forze di polizia e aziende private. A quanto risulta a Wired, lo scorso marzo l’azienda si è vista recapitare una richiesta di chiarimenti da parte del Garante italiano, in merito alle modalità tecniche con le quali vengono gestiti e protetti i dati. In particolare, l’autorità vuole sapere se avviene ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) Le foto finite nel database di Clearview AiAnche l’autorità italiana per la protezione dei dati personali prende di petto il caso di Clearview Ai, azienda statunitense specializzata nel. La sua tecnologia è in grado di identificare una persona confrontando una foto con un archivio di immagini pescate a strascico da web e social network. A dettastartup di New York, sono 3 miliardi le foto di volti all’interno dei suoi database, utilizzate per allenare un algoritmo venduto a forze di polizia e aziende private. A quanto risulta a Wired, lo scorso marzo l’azienda si è vista recapitare una richiesta di chiarimenti da parte del, in merito alle modalità tecniche con le quali vengono gestiti e protetti i dati. In particolare, l’autorità vuole sapere se avviene ...

antocalderone : Il Garante italiano della privacy indaga sulla più controversa società di riconoscimento facciale al mondo… - GSerrrrra : @La_manina__ E' caduto perchè stavamo su un treno lanciato in corsa contro il muro del Recovery Plan. Gli impegni… - madmakko : @mario__lavezzi eh ma la legge su privacy deriva da normativa europea, la stessa che hanno adottato in Svezia... er… - yukychankouran : RT @RadioSavana: Cittadino italiano contro Draghi e Mattarella: 'Soldi per i lavoratori non ci sono, per le banche si. Siete tutti dei balo… - GiovanniRenti : @g_bonfiglio Ma vogliamo parlare del garante della privacy italiano che non fa nessuna multa? -

Ultime Notizie dalla rete : Garante italiano Filotico (LEGA): 'Necessario un piano strategico per il turismo balneare' ... se non recepita, quanto sostenuto dal legislatore italiano, il quale ha prorogato i titoli ... Il capogruppo dei Progressisti, Domenico Sammarco, ha interessato l'Autorità garante della concorrenza, la ...

'DENARO CONTANTE NON 'TRASMETTE' IL COVID - 19, CTS VA DENUNCIATO PER PROCURATO ALLARME' E a fine 2020 anche Giovanni Pitruzzella , accademico e avvocato italiano, già presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, giudice internazionale presso la Corte di Giustizia, ...

Il Garante italiano della privacy indaga sulla più controversa società di riconoscimento facciale al mondo A quanto risulta a Wired, lo scorso marzo l’azienda si è vista recapitare una richiesta di chiarimenti da parte del Garante italiano, in merito alle modalità tecniche con le quali vengono gestiti e ...

Garante della Privacy sceglie Reevo per la gestione dei servizi di Backup Reevo si è aggiudicato il contratto per la gestione dei servizi di backup in cloud del Garante della Privacy. ReeVo, Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud ...

... se non recepita, quanto sostenuto dal legislatore, il quale ha prorogato i titoli ... Il capogruppo dei Progressisti, Domenico Sammarco, ha interessato l'Autoritàdella concorrenza, la ...E a fine 2020 anche Giovanni Pitruzzella , accademico e avvocato, già presidente dell'Autoritàdella concorrenza e del mercato, giudice internazionale presso la Corte di Giustizia, ...A quanto risulta a Wired, lo scorso marzo l’azienda si è vista recapitare una richiesta di chiarimenti da parte del Garante italiano, in merito alle modalità tecniche con le quali vengono gestiti e ...Reevo si è aggiudicato il contratto per la gestione dei servizi di backup in cloud del Garante della Privacy. ReeVo, Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud ...