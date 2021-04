Il doppiatore di Apu dei Simpson si è scusato per aver alimentato il razzismo contro gli indiani (Di giovedì 15 aprile 2021) Apu, 28 anni e gestore indiando del market di Springfield, la città di Homer e Marge Simpson. Chi può dire di non sapere di cosa si stia parlando? È forse la sitcom animata più famosa del pianeta, in onda da ben 32 anni. Homer, Marge, Bart e Lisa e Maggie i personaggi principali della parodia satirica della società statunitense. Poi ci sono i secondari, e tra loro c’è Apu. Apu è un indiano, laureato a Calcutta, che si trasferisce negli Stati Uniti per conseguire il dottorato in ingegneria informatica, alla continua ricerca di riscatto sociale. Ma che – ahinoi – non raggiungerà (o non del tutto). Per questo apre e gestisce un market, e per questo è spesso preda di insulti e maltrattamenti da parte degli altri personaggi. Insomma, ricalca a pieno lo stereotipo dell’immigrato che – seppure abbia studiato – non sia riuscito a realizzare la vita che voleva raggiungere ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Apu, 28 anni e gestore indiando del market di Springfield, la città di Homer e Marge. Chi può dire di non sapere di cosa si stia parlando? È forse la sitcom animata più famosa del pianeta, in onda da ben 32 anni. Homer, Marge, Bart e Lisa e Maggie i personaggi principali della parodia satirica della società statunitense. Poi ci sono i secondari, e tra loro c’è Apu. Apu è un indiano, laureato a Calcutta, che si trasferisce negli Stati Uniti per conseguire il dottorato in ingegneria informatica, alla continua ricerca di riscatto sociale. Ma che – ahinoi – non raggiungerà (o non del tutto). Per questo apre e gestisce un market, e per questo è spesso preda di insulti e maltrattamenti da parte degli altri personaggi. Insomma, ricalca a pieno lo stereotipo dell’immigrato che – seppure abbia studiato – non sia riuscito a realizzare la vita che voleva raggiungere ...

Ultime Notizie dalla rete : doppiatore Apu Simpson, il problema con Apu:doppiatore Hank Azaria si scusa con la comunità indiana Simpson Hank Azaria è il doppiatore storico che fino al 2020 ha dato la voce ad Apu Nahasapeemapetilon. Il personaggio di Apu è un personaggio de 'I Simpson', un venditore indiano, proprietario del Jet Market. Sebbene non sia ...

Simpson, il doppiatore di Apu Hank Azaria chiede scusa: “Vorrei poter incontrare personalmente ogni indiano” Ha prestato la voce al famoso personaggio indiano dei Simpson Apu ma ora fa un passo indietro sulla propria interpretazione e si rivolge a tutta la comunità indiana: “Mi scuso davvero. È importante”.

Scuse voce I Simpsons per caricatura personaggio indiano Hank Azaria fa ammenda sul personaggio a cui ha dato voce ne I Simpsons e chiede scusa a tutta la comunità indiana per aver alimentato quello che è il razzismo congenito nella società americana. (ANSA ...

