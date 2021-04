Il disastro della terra si chiama capitalismo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mi immergo con troppa disinvoltura nella lettura dell’ultimo libro di Federico Butera, autorevole membronostra Task Force «Natura e lavoro»: Affrontare la complessità. Per governare la transizione ecologica (Edizioni Ambiente, pp. 312, euro 26 ). Non fate il mio stesso errore. Il libro è tosto, anzi tostissimo, e prima di leggerlo bisogna prepararsi. Non perché sia troppo pesante o troppo difficile (Federico Butera ha l’artesemplificazione che gli viene dall’aver non solo costruito cose eccezionali ma insegnato per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Quirinale : Tragedia #MobyPrince, #Mattarella: «Il disastro più grave nella storia della nostra navigazione civile» Il testo d… - FratellidItalia : ?? L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa ?? Link: - Mov5Stelle : Le 140 vittime del disastro del traghetto #MobyPrince nel 10 aprile 1991 sono una ferita tra le più profonde della… - armarosono : RT @ilfoglio_it: Il Fatto riscrive la storia della campagna vaccinale e imputa a Figliuolo gli errori strategici commessi da Conte e da Arc… - Salmour2 : @Corriere le donnette responsabili del disastro vaccini continuano ostracismo a Sputnik in ubbidienza a Bide. Quest… -

Ultime Notizie dalla rete : disastro della

Le regole si devono sapere al più presto per non rendere questa estate un. Tra questi ci ... Tra un ombrellone e l'altrostessa fila ci devono essere 4 metri e mezzo di distanza, tra ...L'eco delsi spanse velocemente in tutto il mondo e l'accaduto suscitò enorme sconcerto ... Il messaggio segnalava la presenza di ghiaccio a 400 km sulla rottanave. Il comandante non ...Che la complessa struttura istituzionale del paese, ideata alla fine della guerra per evitare tensioni etniche, funziona molto poco ...È stata la tragedia più sanguinosa del calcio inglese, che dopo non sarebbe stato più lo stesso: il 15 aprile 1989 ad Hillsborough morivano 96 tifosi.