Il debito da 800 miliardi per immunizzare l' Ue

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Commissione europea intende raccogliere sui mercati 800dida luglio e fino al 2026 per finanziare il Recovery fund, in un'operazione di indebitamento che non ha precedenti nella storia dell'Ue e della zona euro. Il commissario al bilancio, Johannes Hahn, ieri ha presentato la strategia di finanziamento di Next Generation Eu (il nome ufficiale del Recovery fund). La cifra di 800è a prezzi correnti, mentre a prezzi costanti del 2018 rimangono 750di euro. “Si tratta dil'economia e la società europea”, ha detto Hahn. La Commissione intende raccogliere sui mercati circa 150di euro l'anno, un volume che farà dell'Ue uno dei maggiori emittenti in euro. Il ritmo mensile - ha spiegato Hahn - dovrebbe essere di 15-20 ...