(Di giovedì 15 aprile 2021) “Lanon solo c’è, ma avrà anche un grande futuro”. Lo ha detto Fausto Amorese, il presidente di FCP Assoin occasione della quinta edizione dicompass. E lo confermano i numeri, per una volta positivi, della pandemia. Ilha fatto: da elettrodomestico ètoe ha attirato unsempre più. Questo ha comportato un cambio nella curva di ascolti (un prime timergato) ed un day time più efficace, con una nuova reattività dove prima non c’era, il sabato e la domenica. Oltre ad una esplosione delle ricerche: la prova che il- connesso, curioso e attento - interagisce sempre di più con la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Indossare le mascherine, seguire regole igieniche ferree: Laura sa bene da prima del Covid cosa vogliano dire quest… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Anche @arthurhromelo e @WMckennie stanno bene e sono pronti per giocare, @Merihdemiral invece n… - HuffPostItalia : Il covid fa bene alla radio: diventa piattaforma e rende il pubblico più smart - robertoocchiuto : RT @GruppoFICamera: ?? Riaprire le attività che possono operare all’aperto?? ?? Avevamo chiesto un tagliando all’ultimo decreto Covid. Bene… - GruppoFICamera : ?? Riaprire le attività che possono operare all’aperto?? ?? Avevamo chiesto un tagliando all’ultimo decreto Covid.… -

Ultime Notizie dalla rete : covid bene

Per chi comprende l'Inglese pubblichiamo il video completo dell'intervista rubata, nella qule spiegacome il- 19 ha permesso di fare ascolti: Charlie Chester afferma che, quando ci sono ...Il Nucleo epidemiologico: la curva si è appiattita - Coletto: riconversione degli ospedali, con molta cautela -le sperimentazioni con le monoclonali Si è appiattita la curva dei contagiin Umbria, dove però si assiste ad un forte calo dei ricoveri ospedalieri, con l'occupazione delle terapie ...Motivazione e voglia di fare. Le azzurre del tennis sono pronte per il confronto di venerdì e sabato contro la Romania a Cluj, nella sfida valida per il playoff della Billie Jean King Cup by BNP Parib ...Questa lettera nasce da un’iniziativa di alcuni pazienti oncologici appartenenti al gruppo “ Sconfiggiamo il cancro al polmone ” di ALCASE Italia, prima e più nota organizz ...