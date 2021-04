Il Covid-19 non frena, in Usa oltre 70mila casi in 24 ore nonostante 3,3 milioni di vaccinati al giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno segnalato circa 71.200 nuovi casi di contagi da Covid al giorno, nell'ultima settimana, picchi che superano quelli raggiunti la scorsa estate, quando i casi giornalieri si attestavano sui 67.000. Intanto i dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dichiarano una media di 3,3 milioni di dosi giornaliere di vaccino somministrate nell'ultima settimana, con il 37% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.I funzionari dell'amministrazione Biden dichiarano che la pausa nell'uso del vaccino di Johnson & Johnson non rallenterà le somministrazioni, osservando che c'è abbastanza offerta da Moderna e Pfizer per mantenere l'attuale ritmo. Secondo i dati del CDC, negli Stati Uniti sono state somministrate circa 7,5 milioni di dosi del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno segnalato circa 71.200 nuovidi contagi daal, nell'ultima settimana, picchi che superano quelli raggiunti la scorsa estate, quando igiornalieri si attestavano sui 67.000. Intanto i dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dichiarano una media di 3,3di dosi giornaliere di vaccino somministrate nell'ultima settimana, con il 37% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.I funzionari dell'amministrazione Biden dichiarano che la pausa nell'uso del vaccino di Johnson & Johnson non rallenterà le somministrazioni, osservando che c'è abbastanza offerta da Moderna e Pfizer per mantenere l'attuale ritmo. Secondo i dati del CDC, negli Stati Uniti sono state somministrate circa 7,5di dosi del ...

Advertising

RobertoBurioni : 'Ho appena ricoverato 3 pazienti in terapia intensiva in 30 minuti. Tutti potevano vaccinarsi più di un mese fa, ma… - FratellidItalia : Uno studio inglese dimostra che il cloro uccide il covid. Lo studio dei virologi dell'Imperial College manda in sof… - ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - Ominostressato : @LegaSalvini Oooh finalmente un po' di sana propaganda anti-immigrazione, cominciavo a preoccuparmi, era un po'che… - anto5stars : RT @utini19: Covid: pranzo politici sardi, bagarre in Aula - Sardegna - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il futuro della musica live tra annunci e nuove regole La capienza COVID, con tutte le prescrizioni previste (afflusso e deflusso distribuiti e separati, ...degli spazi e l'utilizzo della mascherina da parte del pubblico) deve essere calcolata non a numero ...

Brasile senza ossigeno e sedativi, oltre 360mila morti. 'Catastrofe umanitaria' Per Meinie Nicolai, direttore generale di MSF, 'la risposta al Covid - 19 in Brasile deve iniziare nella comunità, non nelle terapie intensive'. 'Non solo le forniture mediche come ossigeno, sedativi ...

Roma, “Giù le mani da Campo Testaccio”: il sit in davanti allo storico campo della Roma. I dem: «Delusi dalla Raggi» “Giù le mani da Campo Testaccio. Non era questa la risposta che ci aspettavamo dal Campidoglio” – tuonano le Democratiche e i Democratici dinanzi allo storico e ...

Creval, Equita: 4 motivi per non perdere l'ultimo treno per Parigi Equita Sim, consulente di Credit Agricole Italia, insieme ad altri broker, ritiene i termini della nuova offerta particolarmente generosi: incorpora il premio più alto in operazioni di M&A tra banche ...

La capienza, con tutte le prescrizioni previste (afflusso e deflusso distribuiti e separati, ...degli spazi e l'utilizzo della mascherina da parte del pubblico) deve essere calcolataa numero ...Per Meinie Nicolai, direttore generale di MSF, 'la risposta al- 19 in Brasile deve iniziare nella comunità,nelle terapie intensive'. 'solo le forniture mediche come ossigeno, sedativi ...“Giù le mani da Campo Testaccio. Non era questa la risposta che ci aspettavamo dal Campidoglio” – tuonano le Democratiche e i Democratici dinanzi allo storico e ...Equita Sim, consulente di Credit Agricole Italia, insieme ad altri broker, ritiene i termini della nuova offerta particolarmente generosi: incorpora il premio più alto in operazioni di M&A tra banche ...