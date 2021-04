Il caso di Malika, dopo Pillon insorge Libero: “La famiglia è di cultura islamica” (Di giovedì 15 aprile 2021) La vicenda di Malika Chalhy, la ragazza 22enne cacciata di casa dai genitori perché lesbica e minacciata anche di morte, continua a dividere l’opinione pubblica. E mentre Pillon parla di “tutele già presenti” per le quali non c’è bisogno del DDL Zan, Libero rivela che i genitori della famiglia sono di origine musulmana Continua a dibattere l’opinione pubblica sulla storia di Malika Chalhy, 22enne di Castelfiorentino con cui la famiglia ha deciso di interrompere i rapporti perché lesbica, ma non solo. La famiglia si è lasciata andare a minacce di morte, insulti e invettive contro la giovane Malika, che ha deciso di denunciare pubblicamente gli avvenimenti. Denuncia pubblica a cui ha fatto seguito una grande attenzione a livello ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 aprile 2021) La vicenda diChalhy, la ragazza 22enne cacciata di casa dai genitori perché lesbica e minacciata anche di morte, continua a dividere l’opinione pubblica. E mentreparla di “tutele già presenti” per le quali non c’è bisogno del DDL Zan,rivela che i genitori dellasono di origine musulmana Continua a dibattere l’opinione pubblica sulla storia diChalhy, 22enne di Castelfiorentino con cui laha deciso di interrompere i rapporti perché lesbica, ma non solo. Lasi è lasciata andare a minacce di morte, insulti e invettive contro la giovane, che ha deciso di denunciare pubblicamente gli avvenimenti. Denuncia pubblica a cui ha fatto seguito una grande attenzione a livello ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Malika Ferragni e Fedez smentiscono Gasparri: 'Stia tranquillo non vogliamo entrare in politica' ...difende pubblicamente Malika Chalhy Il rapper pochi giorni fa è intervenuto sulla vicenda di Malika ...e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso)...

La raccolta fondi per Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori, ha superato i 100.000 euro Nelle ultime settimane sta facendo parlare molto il caso di Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino di 22 anni cacciata di casa dai genitori a causa del suo orientamento sessuale. La ragazza è ...

Cacciata di casa perché gay, va avanti la raccolta fondi per Malika Cacciata di casa perché gay, ha raggiunto i 100 mila euro la raccolta fondi per Malika, la 22enne di Castelfiorentino ...

Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, ospite nella diretta di Fanpage.it del 12 aprile Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, è stata ospite nella diretta di Fanpage.it del 12 aprile condotta da Zeina Ayache, in onda dal lunedì al venerdì alle 18:00 su YouTube.

