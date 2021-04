Il campione del mondo Marc Marquez pronto al rientro | “Come se fossi al primo giorno di scuola”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Mi sentosealdi, quando sei nervoso, ti dici vado o non vado? Sono contento di essere qui, è una sensazione strana che non provavo dal 2008, dalla prima gara nel Mondiale”. Così l’otto voltedelala 271 giorni dall’infortunio al braccio di Jerez. L’emozione diper il“Domani di sicuro tornerà tuttoprima, ma sono umano e arrivo dopo mesi duri, è normale essere così emozionato -aggiunge il 28enne catalano della Honda ai microfoni di Sky Sport da Portimao, sede del Gp di Portogallo in programma nel prossimo fine settimana-. ...