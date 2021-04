Il Bologna recupera De Silvestri e Skov Olsen. Ancora differenziato per Tomiyasu (Di giovedì 15 aprile 2021) Si avvicina la 31a giornata di Serie A prevista tra il 17 e il 18 aprile. Il Bologna si Sinisa Mihajlovic ha appena concluso la seduta pomeridiana a Casteldebole in vista del match di domenica alle 15 contro lo Spezia al Dall’Ara. I rossoblu – come si legge nel report – hanno recuperato Lorenzo De Silvestri e Skov Olsen che rientrano a disposizione. Ancora non recupera Tomiyasu dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. “Seduta mattutina a Casteldebole, con lavoro tattico a gruppi e prove offensive contro la difesa. Lorenzo De Silvestri e Andreas Skov Olsen si sono allenati regolarmente in gruppo, differenziato per Takehiro Tomiyasu”. Foto: Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Si avvicina la 31a giornata di Serie A prevista tra il 17 e il 18 aprile. Ilsi Sinisa Mihajlovic ha appena concluso la seduta pomeridiana a Casteldebole in vista del match di domenica alle 15 contro lo Spezia al Dall’Ara. I rossoblu – come si legge nel report – hannoto Lorenzo Deche rientrano a disposizione.nondopo l’infortunio rimediato in Nazionale. “Seduta mattutina a Casteldebole, con lavoro tattico a gruppi e prove offensive contro la difesa. Lorenzo Dee Andreassi sono allenati regolarmente in gruppo,per Takehiro”. Foto: Twitter ufficiale ...

Bologna, Mihajlovic con la testa allo Spezia: le ultime dall'infermeria Infortunati Bologna: Sinisa Mihajlovic, in vista della sfida con lo Spezia, conta di recuperare tre giocatori importanti adesso ai box.

