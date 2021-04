Il biografo del Principe Filippo: “Era determinato a salvare il matrimonio di Carlo e Diana” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il biografo della famiglia reale inglese Gyles Brandreth ha pubblicato una serie di articoli che ripercorrono le tappe più importanti della vita del Principe Filippo di Edimburgo, recentemente scomparso, tra queste tappe compare anche il matrimonio del figlio Carlo con Diana. Nelle parole del biografo si legge come il Principe assieme alla Regina Elisabetta II avrebbero sollecitato un compromesso tra i due quando il matrimonio si è arenato e aveva cominciato a mostrare le prime difficoltà. LEGGI ANCHE => Morte Principe Filippo, cinque immagini che hanno fatto la storia Il Principe Filippo avrebbe quindi scritto tutta una serie di lettere “dure ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildella famiglia reale inglese Gyles Brandreth ha pubblicato una serie di articoli che ripercorrono le tappe più importanti della vita deldi Edimburgo, recentemente scomparso, tra queste tappe compare anche ildel figliocon. Nelle parole delsi legge come ilassieme alla Regina Elisabetta II avrebbero sollecitato un compromesso tra i due quando ilsi è arenato e aveva cominciato a mostrare le prime difficoltà. LEGGI ANCHE => Morte, cinque immagini che hanno fatto la storia Ilavrebbe quindi scritto tutta una serie di lettere “dure ma ...

