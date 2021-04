Il Biografilm festival ‘arruola’ giovani detenuti nella giuria speciale

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) BOLOGNA – In un’epoca storica che, da un lato limita le attività scolastiche e dall’altro rende anche molto difficile vivere isolati in casa, il festival Biografilm di Bologna quest’anno ha deciso di introdurre due ‘giurie speciali’ con i giovani protagonisti. La rassegna cinematografica dedicata ai documentari relativi alle ‘storie di vita’, confermata in presenza a Bologna e online dal 4 al 14 giugno, presenta due progetti educativi di inclusione che coinvolgono l’istituto penale per minorenni Pietro Siciliani e la biblioteca multimediale Fuori Catalogo dell’istituto superiore Aldini Valeriani.