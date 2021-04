Il 15 aprile Venere entra nel segno del Toro. Quali sono gli effetti per chi nel tema natale ritrova questa Venere? (Di giovedì 15 aprile 2021) Venere, dettaglio della miniatura dal “De Sphaera”, trattato di astrologia decorato su pergamena attorno al 1470 (foto Getty Images). Lo sa di essere tra le più belle. Non a caso quando si parla di lei si dice “è in domicilio”. Ovvero? Abita nel posto giusto con il sorriso giusto per stare comoda al mondo. Venere in Toro entra il 15 aprile e appena apre bocca incanta tutti con quel tono basso, sensuale. Intendiamoci, non è una zarina vestita di luce estiva come Venere in Leone, o una scia di lapilli che illuminano le notti sopra l’Etna come Venere in Gemelli. Né possiede la contabilità dei sentimenti come Venere in Vergine. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021), dettaglio della miniatura dal “De Sphaera”, trattato di astrologia decorato su pergamena attorno al 1470 (foto Getty Images). Lo sa di essere tra le più belle. Non a caso quando si parla di lei si dice “è in domicilio”. Ovvero? Abita nel posto giusto con il sorriso giusto per stare comoda al mondo.inil 15e appena apre bocca incanta tutti con quel tono basso, sensuale. Intendiamoci, non è una zarina vestita di luce estiva comein Leone, o una scia di lapilli che illuminano le notti sopra l’Etna comein Gemelli. Né possiede la contabilità dei sentimenti comein Vergine. ...

