Ignazio Moser all’Isola dei Famosi | struggente dedica di Cecilia Rodriguez

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo concorrente sta per approdaredei. Si tratta di. Ecco ladi addio di. Secondo le ultime indiscrezioni,è pronto a volare verso l’isola più famosa d’Italia. Le indiscrezioni in realtà circolano già da alcune settimane sulla sua presunta partecipazione in Honduras entro la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Methamorphose30 : RT @veryinutil: Ignazio Moser nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2021: la conferma #isola - VelvetMagIta : #CeciliaRodriguez vieta a #IgnazioMoser l’#isoladeifamosi? La gelosia è troppa… #VelvetMag #Velvet - ElisaDiGiacomo : Isola, l'indiscrezione su Moser naufrago: 'Cecilia avrebbe convinto Ignazio a rinunciare' - blogtivvu : Ignazio Moser all’#Isola? “Cecilia Rodriguez lo avrebbe convinto a rinunciare”, il gossip - Saona75180771 : Che vi devo dì! Tra Ignazio Moser e Brian kinney non saprei quale scegliere!! Como se dice, uno para comer y el otr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

concorrente dell 'Isola dei Famosi 2021 ? Secondo indiscrezioni diffuse da Giornalettismo, l'ex ciclista dovrebbe sbarcare in Honduras tra il 22 e il 26 aprile insieme a Manuela Ferrera, ...sarà un nuovo naufrago dell'I sola dei Famosi ? La voce sta girando da alcuni giorni, ma non è stata né smentita né confermata dal reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , che in ...Ignazio Moser sta per approdare all'Isola dei Famosi. Ecco la struggente dedica di addio di Cecilia Rodriguez.Ultimi rumors sull'Isola dei Famosi parlano di un probabile allungamento: il reality potrebbe finire dopo il 31 maggio, data prevista per la finale ...