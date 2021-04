Ida Platano torna a Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne. Oggi tornerà in studio la dama Ida Platano, che aveva abbandonato il programma perché innamorata di Riccardo. Ida Platano: chi è, età, lavoro Ida Platano è nata in Sicilia nel 1982. La dama di Uomini e Donne è alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare lavoro, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto altre piccole storie, da una di queste nasce il figlio Samuele. Ida Platano ha forse di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di. Oggi tornerà in studio la dama Ida, che aveva abbandonato il programma perché innamorata di Riccardo. Ida: chi è, età,Idaè nata in Sicilia nel 1982. La dama diè alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto altre piccole storie, da una di queste nasce ilSamuele. Idaha forse di ...

Advertising

asfaltofresco : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - chapmns : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - ItsOhSoQuietShh : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - _Anahys_ : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - rutaecocaina : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ 'Aldo è gradevole, per ora è amicizia': Tina... Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Luca Cenerelli? La dama... GEMMA GALGANI E L'AMICIZIA CON NICOLA Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? La trasmissione di ...

la dama "più raffinata" di UeD e si è subito imposta come rivale di Gemma: chi è Isabella Bufera su Uomini e Donne, tutto per un nome solo: Ida Platano. 'Si era già capito…' Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 14:51. Ultima modifica il 15 - 04 - 2021 alle ore 14:51 /

Uomini e Donne, Ida Platano torna in studio: la conferma Ida Platano ha deciso inaspettatamente di tornare a Uomini e Donne, dove un anno fa era uscita insieme a Riccardo Guarnieri.

Ida Platano torna a Uomini e Donne: Luca Cenerelli dopo Riccardo Guarnieri? Ida Platano torna a Uomini e Donne per cercare l’amore: dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, la dama conoscerà Luca Cenerelli? Ida Platano torna ufficialmente ad essere una dama del trono over di Uomini ...

, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Luca Cenerelli? La dama... GEMMA GALGANI E L'AMICIZIA CON NICOLA Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? La trasmissione di ...Bufera su Uomini e Donne, tutto per un nome solo:. 'Si era già capito…' Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 14:51. Ultima modifica il 15 - 04 - 2021 alle ore 14:51 /Ida Platano ha deciso inaspettatamente di tornare a Uomini e Donne, dove un anno fa era uscita insieme a Riccardo Guarnieri.Ida Platano torna a Uomini e Donne per cercare l’amore: dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, la dama conoscerà Luca Cenerelli? Ida Platano torna ufficialmente ad essere una dama del trono over di Uomini ...