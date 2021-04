Ibrahimovic al ristorante: spunta il video che lo incastra (Di giovedì 15 aprile 2021) Il video esclusivo di Ibrahimovic che esce dal ristorante è stato mostrato da Zona Bianca su Rete4. Lo svedese intercettato all'uscita dal locale: "Nessun pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa? Di cosa parli?" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilesclusivo diche esce dalè stato mostrato da Zona Bianca su Rete4. Lo svedese intercettato all'uscita dal locale: "Nessun pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa? Di cosa parli?"

Advertising

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - Gazzetta_it : #Ibrahimovic al ristorante in zona rossa, il video su #Rete4 - neXtquotidiano : Il video di #Ibrahimovic all’uscita del ristorante chiuso (ma aperto per lui) dopo 3 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ristorante Ibra, 4 giorni difficili: l'agenzia di scommesse dopo Maresca e il ristorante Poi domenica con un pranzo o comunque un incontro con qualche amico all'interno di un ristorante ... Stella Rossa sanzionata Secondo l'inchiesta del principale quotidiano svedese Ibrahimovic, ...

Ibrahimovic nega il pranzo in zona rossa: 'Era un meeting' MILANO - Zlatan Ibrahimovic risponde alle polemiche che lo vedono coinvolto per aver violato la zona rossa ed essere stato intercettato dalla trasmissione "Zona Bianca" in un ristorante milanese. Ad aggravare la ...

Il video di Ibrahimovic all’uscita del ristorante chiuso (ma aperto per lui) dopo 3 ore Il filmato dura pochi secondi, ma mostra Zlatan Ibrahimovic all’esterno del ristorante in cui è stato pizzicato qualche giorno fa – nonostante la zona rossa e le restrizioni che riguardano i locali a ...

Ibrahimovic al ristorante: spunta il video che lo incastra Il video esclusivo di Ibrahimovic che esce dal ristorante è stato mostrato da Zona Bianca su Rete4. Lo svedese intercettato all'uscita dal locale: "Nessun pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa ...

Poi domenica con un pranzo o comunque un incontro con qualche amico all'interno di un... Stella Rossa sanzionata Secondo l'inchiesta del principale quotidiano svedese, ...MILANO - Zlatanrisponde alle polemiche che lo vedono coinvolto per aver violato la zona rossa ed essere stato intercettato dalla trasmissione "Zona Bianca" in unmilanese. Ad aggravare la ...Il filmato dura pochi secondi, ma mostra Zlatan Ibrahimovic all’esterno del ristorante in cui è stato pizzicato qualche giorno fa – nonostante la zona rossa e le restrizioni che riguardano i locali a ...Il video esclusivo di Ibrahimovic che esce dal ristorante è stato mostrato da Zona Bianca su Rete4. Lo svedese intercettato all'uscita dal locale: "Nessun pranzo, è stato un grande meeting. Zona rossa ...