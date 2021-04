Advertising

orizzontescuola : I precari sul sostegno chiedono stabilizzazione e specializzazione obbligatoria. Petizione - SandroAntonacc1 : RT @cisl_fplazio: #Sanità. La presa di posizione #CgilCislUil sul mancato accordo con @RegioneLazio: #precari Covid, #assunzioni, #stabiliz… - CGILModena : Fino alle ore 12 del #16aprile ?? 3^ FASCIA ATA ? cos'è? La nostra guida ?? - malerba54 : RT @cisl_fplazio: #Sanità. La presa di posizione #CgilCislUil sul mancato accordo con @RegioneLazio: #precari Covid, #assunzioni, #stabiliz… - GobboReale : RT @cisl_fplazio: #Sanità. La presa di posizione #CgilCislUil sul mancato accordo con @RegioneLazio: #precari Covid, #assunzioni, #stabiliz… -

Ultime Notizie dalla rete : precari sul

... candidato per Fdi alle elezioni del febbraio 2019, con la Procura che ora indagalivello '... Abbiamo affrontato il tema della stabilizzazione deidell'Aquila e delle aree terremotate e ...La Commissione UE ha verificato che aidella scuola e dalla sanità continuano ad essere ... La disciplina della procedura d'infrazione è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato...Riunito in videoconferenza il Comitato esecutivo della Cisl Calabrese. «Le difficoltà del momento – ha detto il Segretario generale Tonino Russo nella ...15 APR - “La regione procede unilateralmente e i sindacati non ci stanno”. Così Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio annunciano lo stato di Agitazione dopo che, “al posto di quel ...