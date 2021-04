I Married a Girl to Shut my Parents Up: Recensione del nuovo manga queer di Star Comics (Di giovedì 15 aprile 2021) Annunciato durante la conferenza per il Lucca Changes, I Married a Girl to Shut my Parents Up di Naoko Kodama è il nuovo manga della linea queer di Star Comics. Una linea editoriale dedicata alla comunità LGBTIQ+, che nonostante sia nata da poco (più precisamente a settembre 2020), sta piano piano prendendo piede nelle uscite di mamma Star Comics. I Married a Girl to Shut my Parents Up è il primo manga di Naoko Kodama ad arrivare in Italia, ma anche il primo yuri della collana queer. Una collana alla quale Star Comics tiene molto e che sta riservando qualche bella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Annunciato durante la conferenza per il Lucca Changes, ItomyUp di Naoko Kodama è ildella lineadi. Una linea editoriale dedicata alla comunità LGBTIQ+, che nonostante sia nata da poco (più precisamente a settembre 2020), sta piano piano prendendo piede nelle uscite di mamma. ItomyUp è il primodi Naoko Kodama ad arrivare in Italia, ma anche il primo yuri della collana. Una collana alla qualetiene molto e che sta riservando qualche bella ...

